السيطرة على حريق اندلع بمخزن لألعاب الأطفال بالبحيرة دون حدوث خسائر بشرية

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن ألعاب الأطفال والخردوات بمركز أبو المطامير.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخزن للخردوات وألعاب الأطفال بشارع الشعراوى بوسط مدينة أبو المطامير دون حدوث خسائر بشرية.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة واسبابها.