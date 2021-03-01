اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اندلع بمخزن لألعاب الأطفال بالبحيرة دون حدوث خسائر بشرية

الإثنين، 01 مارس 2021 01:38 م
السيطرة على حريق اندلع بمخزن لألعاب الأطفال بالبحيرة دون حدوث خسائر بشرية حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن ألعاب الأطفال والخردوات بمركز أبو المطامير.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخزن للخردوات وألعاب الأطفال بشارع الشعراوى بوسط مدينة أبو المطامير دون حدوث خسائر بشرية.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة واسبابها.


حريق مخزن العاب

ابو المطامير

البحيرة

الحماية المدنية بالبحيرة

امن البحيرة

مدير امن البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة