السجن المشدد 7سنوات لـ9 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة المواطنين بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 9 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لانتحالهم صفة مأموري الضبط القضائي، لسرقة المواطنين في البساتين، ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ع.إ"، 35 سنة، و"ر. م"، 31 سنة، تاجر سيارات، و"ح.ع"، 28 سنة، سائق، و"أ. ج"، 47 سنة، عامل، و"ح.م"23 سنة،و"م.م"، 34 سنة، و"أ. ي"، و"أ.ي"، و"أ. إ"، و"م .إ"، بسرقة المنقولات والمبلغ المالي للمجني عليهما "م.ا"، و"ح.ج"، بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن اقتحموا عليهما سيارة الأول واقتادوهما عنوة داخل سيارة خاصة بهم ثم كالوا لهما ضربات عدة، وهددوهما بسلاح ناري مسدس وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وقبضوا على المجني عليهما، وتداخلوا في وظيفة عمومية مأموري ضبط قضائي بأن أجروا عملا من مقتضياتها، وإخفاء الأموال لدى المتهمة "س. ا".