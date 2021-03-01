وأشار صالح إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مصر، وتطلع العراق نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.