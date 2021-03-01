بغداد (أ ش أ)

تسلم الرئيس العراقى برهام صالح، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد سفير مصر لدى بغداد وليد محمد إسماعيل، وأكد رئيس العراق - في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية - دعم بلاده للتنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة؛ لتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية.