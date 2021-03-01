اليوم السابع
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الدكتور عمرو الدخاخنى مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها لمدة 3 سنوات

الإثنين، 01 مارس 2021 05:47 م
الدكتور عمرو الدخاخنى مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها لمدة 3 سنوات الدكتور عمرو الدخاخنى مدير مستشفى بنها الجامعى
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، صدور قرار وزاري بتعيين الدكتور الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري جامعة بنها، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها لمدة ثلاث سنوات.

وكان الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتوفير جميع الإمكانيات "البشرية والوقائية"، وذلك بتوجيه من الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وأوضحت المستشفى فى بيان لها، أنه تم التنبيه على جميع الأطقم الطبية "أطباء وتمريض وفنيين وعاملين" والوقائية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 


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