اليوم السابع
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الجزائر تمدد حظر التجوال في 19 ولاية لمدة 15 يوما بسبب كورونا

الإثنين، 01 مارس 2021 06:39 م
الجزائر تمدد حظر التجوال في 19 ولاية لمدة 15 يوما بسبب كورونا فيروس كورونا
(أ .ش أ)

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قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) اليوم الاثنين تمديد حظر التجوال المفروض في 19 ولاية من بينها العاصمة من 10 ليلا إلى 5 فجرا بسبب أزمة فيروس كورونا لمدة 15 يوما.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد يطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والـمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب أزمة الكورونا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

وكلف جراد الولاة بالعمل على فرض التقيّد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

 

 

 

 


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