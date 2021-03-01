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التعليم: امتحان الترم الأول المجمع لصفوف النقل ليس به نجاح ورسوب

الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 ص
التعليم: امتحان الترم الأول المجمع لصفوف النقل ليس به نجاح ورسوب طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات الطالب فى الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى ستضاف إلى درجات الترم الثانى، موضحة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب وتحدد نتيجة الطالب بعد إضافة الدرجات التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى.
 
وأدى أمس الأحد 28 فبراير الجارى قرابة مليون و400 ألف تلميذ فى الصف الرابع الابتدائى امتحان المجمع، كما يؤدى اليوم الإثنين طلاب الصف الخامس الامتحان متعدد التخصصات.
 
وتلتزم المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب ضد كورونا حيث يتم تعقيم اللجان والتزام الطلاب بارتداء الكمامة.
 

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