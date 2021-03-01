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البنتاجون: واشنطن ستقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار

الإثنين، 01 مارس 2021 11:27 م
البنتاجون: واشنطن ستقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن حزمة المساعدة الأمنية تشمل التدريب والأسلحة والمشورة"، مشيرا إلى أن هذا يؤكد استعداد الولايات المتحدة لتزويد كييف بأسلحة دفاعية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية ضد العدوان الروسي.

 

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، مطلع فبراير الماضي، أن "إدارة جو بايدن مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة".

 


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