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الاتحاد الأوروبي يتجه للموافقة على لقاح جونسون لكورونا مارس الجارى

الإثنين، 01 مارس 2021 03:00 م
الاتحاد الأوروبي يتجه للموافقة على لقاح جونسون لكورونا مارس الجارى لقاح جونسون آند جونسون
كتب - محمود جلال

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قالت وزيرة الصناعة الفرنسية أغنيس بانييه روناتشر، إن لقاحًا واحدًا من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة الأدوية الأمريكية جونسون، من المرجح أن تتم الموافقة عليه للاستخدام في الاتحاد الأوروبي في  مارس الحالي، وفقًا لموقع ميديكال إكسبريس medicalxpress.

وأضافت الوزيرة أن فرنسا قامت بتطعيم 1.5 مليون شخص، وبحلول شهر يونيو المقبل، وسيتم تطعيم جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أكثر شرائح السكان ضعفًا في البلاد البالغ عددهم 15 مليون شخص، معترفة بأن الوصول إلى هذا الهدف قد يتطلب إطلاق لقاح أسرع.

أوضحت  أغنيس بانييه روناتشر لتلفزيون فرنسا 3 إن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) تقوم أيضًا بتقييم المعلومات التي أرسلتها شركة الأدوية الأمريكية.

وأضافت أن موافقة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس ستسمح بإطلاق اللقاح في أواخر مارس أو أوائل أبريل المقبل، مضيفة أن هذه "أخبار جيدة" لأنها توفر الحماية بجرعة واحدة على عكس اللقاحات الأخرى التي تتطلب اثنين.

وأوضحت إنه من الممكن أن تكون هناك حاجة إلى جرعة معززة لاحقًا "لكن لا يمكننا التأكد بعد"، والاتحاد الأوروبي يأمل في تلقي 600 مليون جرعة من اللقاح بنهاية يونيو.

من جانب أخر ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قبل إعطائها الضوء الأخضر إن لقاح اللقاح الواحد فعال للغاية في الوقاية من فيروس كورونا الحاد، بما في ذلك ضد المتغيرات الجديدة من سلالة كورونا.

جدير بالذكر أنه في التجارب السريرية الكبيرة، كانت فعالية لقاح جونسون ضد الأمراض الشديدة 85.9٪ في الولايات المتحدة ، 81.7٪ في جنوب إفريقيا ، و 87.6٪ في البرازيل، وتبدو جرعة جونسون  أقل حماية من نظامي فايزر و موديرنا ، وكلاهما له فعالية تصل إلى حوالي 95٪ ضد جميع أشكال فيروس كورونا من سلالة فيروس كورونا الكلاسيكية.

 


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