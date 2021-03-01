اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يعتزم اتخاذ تدابير عقابية ضد ميانمار

الإثنين، 01 مارس 2021 06:48 م
الاتحاد الأوروبى يعتزم اتخاذ تدابير عقابية ضد ميانمار ميانمار
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه اتخاذ تدابير عقابية ضد السلطات فى ميانمار، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أدانت اليابان اليوم الإثنين، استخدام قوات الأمن في ميانمار القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تم تنظيمها على خلفية الأزمة السياسية فى البلاد.

ومن جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والمتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية:"استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، ونحث قوات الأمن الميانمارية بقوة على وقف العنف ضد المدنيين على الفور"، متابعا: "فيما يخص إمكانية فرض اليابان عقوبات على ميانمار بما في ذلك حجب المساعدات المالية يمكننى القول إن الحكومة تراقب الوضع هناك عن كثب وتدرس الخيارات المتاحة أمامها".

 

 


الاتحاد الاوروبى

ميانمار

ازمه ميانمار

عقوبات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة