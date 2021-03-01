الاتحاد الأوروبى يعتزم اتخاذ تدابير عقابية ضد ميانمار

كتب أحمد عرفة

أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه اتخاذ تدابير عقابية ضد السلطات فى ميانمار، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أدانت اليابان اليوم الإثنين، استخدام قوات الأمن في ميانمار القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تم تنظيمها على خلفية الأزمة السياسية فى البلاد.

ومن جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والمتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية:"استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، ونحث قوات الأمن الميانمارية بقوة على وقف العنف ضد المدنيين على الفور"، متابعا: "فيما يخص إمكانية فرض اليابان عقوبات على ميانمار بما في ذلك حجب المساعدات المالية يمكننى القول إن الحكومة تراقب الوضع هناك عن كثب وتدرس الخيارات المتاحة أمامها".