وشددت الأمم المتحدة -في البيان الذي أوردته قناة (روسيا اليوم) - على أن ثلثي سكان اليمن، بحاجة للمساعدات، لكي يتمكنوا من الصمود والبقاء على قيد الحياة، لافتا إلى أن حوالي نصف أطفال البلاد دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد يموت 400 ألف منهم في حال عدم توفر العلاج العاجل.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إن الحياة في اليمن أصبحت الآن لا تطاق، فالأطفال في اليمن يعانون بشكل خاص من ظروف صعبة".

وأضاف جوتيريش: "الحرب تبتلع جيلا كاملا من اليمنيين، ويجب أن نضع حدا لذلك، والبدء في التعامل مع تداعياتها الهائلة على الفور".

وتشارك أكثر من 100 دولة على المستوى الوزاري، في الفعالية الدولية لجمع التبرعات لليمن التي تعقد اليوم، وتشرف على تنظيم اللقاء الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.