اعرف نسب أداء طلاب جنوب سيناء بمنصة الامتحانات الإلكترونية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن امتحانات النقل لطلاب الصف الخامس الابتدائى بلغت 98% بإجمالى 3387 طالبا، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الفنى امتحانات النقل بنسبة بلغت 96% بإجمالى عدد 1055 طالبا.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحانات النقل فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والجغرافيا بنسبة بلغت 100 % بإجمالى 1013 طالب، كما أدى امتحانات النقل الصف الأول الثانوى طلاب (منازل – دمج ) بنسبة 95%.

يذكر أن غدا الثلاثاء سيؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحانات النقل بمادتى الأحياء والفلسفة والمنطق على فترتين.