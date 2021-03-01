اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

استئناف الإسكندرية تؤجل قضية مستريح تسفير الطلاب لروسيا إلى جلسة 29 مارس

الإثنين، 01 مارس 2021 03:27 م
استئناف الإسكندرية تؤجل قضية مستريح تسفير الطلاب لروسيا إلى جلسة 29 مارس محكمة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة استئناف الإسكندرية، بتأجيل قضية مستريح الإسكندرية، الذى استولى على أموال الطلاب لتسفيرهم للدراسة فى جامعات روسيا فى تخصصات "الطب والهندسة" إلى جلسة 29 مارس الجارى للنطق بالحكم .

وتعود القضية إلى عام 2019 فى القضية رقم 5705 أموال عامة ، بقيام "م.م." استقطاب الطلاب من خلال الإعلانات لتسفير الطلاب إلى روسيا للدراسة فى مجالات " الطب والهندسة وطب الأسنان " بمقابل مادى 1500 دولار ، وقام بتجميع مبالغ مالية تصل الى100 مليون جنيه من إجمالى 100 أسرة     .

وحرر الأهالى محاضر بالاموال العامة وتم تسليمة إلى الجهات الأمنية أثناء تواجده فى روسيا وحبسة على ذمه القضايا ، وجاءت تحريات المباحث باحترافه النصب فى مجال التعليم والحصول على مبالغ مالية باهظة نظير تسفير الشباب إلى روسيا ومنحهم اوراق غير رسمية .

 

 

 


الاسكندريه

استئناف الاسكندرية

تاجيل قضية مستريح الاسكندرية

النصب على الطلاب

ايهاب الطلاب بتسفيرهم للدراسة بالخارج

الدراسة فى جامعات روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل ضبط مستريحة الإسكندرية بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين

السبت، 18 يناير 2020 05:11 م

مستريح جديد يستولي على أموال أقاربه بزعم توظيفها في السويس

السبت، 27 فبراير 2021 11:16 ص

تجديد حبس مستريح نصب على مواطنين بزعم توظيف الأموال فى تجارة الأدوية بالزيتون

الخميس، 25 فبراير 2021 08:08 م

قصة مستريح جمع 169 مليون جنيه فى المنوفية ولقى مصرعه.. ضحاياه يروون حكايات النصب عليهم: كانت الأرباح كبيرة بدعوى التجارة.. ويؤكدون: حررنا محاضر ضده وشكلنا لجنة حكماء لاسترداد أموالنا.. فيديو

الخميس، 25 فبراير 2021 06:18 م

169 مليون جنيه طاروا فى الهوا.. ضحايا مستريح المنوفية يروون قصص لها العجب

الخميس، 25 فبراير 2021 02:28 م

ضحايا "مستريح البيتكوين" يكشفون تفاصيل الاستيلاء على أموالهم..فيديو

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:40 م

إحدى ضحايا مستريح "البيتكوين": "نصب علينا فى 3 مليون وأعطيناه الفوائد لتشغيلها"

السبت، 20 فبراير 2021 11:08 م

مستريح الطب يجمع 400 مليون جنيه من ضحاياه في الغربية.. الأهالي: منحناه "تحويشة العمر" طمعًا في الفوائد.. هرب بعد استيلائه على أموالنا من خلال 15 مندوبا لتوظيفها في مركز مناظير.. والشرطة تضبطه في كفر الزيات

السبت، 20 فبراير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة