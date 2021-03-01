استئناف الإسكندرية تؤجل قضية مستريح تسفير الطلاب لروسيا إلى جلسة 29 مارس

قضت محكمة استئناف الإسكندرية، بتأجيل قضية مستريح الإسكندرية، الذى استولى على أموال الطلاب لتسفيرهم للدراسة فى جامعات روسيا فى تخصصات "الطب والهندسة" إلى جلسة 29 مارس الجارى للنطق بالحكم .
وتعود القضية إلى عام 2019 فى القضية رقم 5705 أموال عامة ، بقيام "م.م." استقطاب الطلاب من خلال الإعلانات لتسفير الطلاب إلى روسيا للدراسة فى مجالات " الطب والهندسة وطب الأسنان " بمقابل مادى 1500 دولار ، وقام بتجميع مبالغ مالية تصل الى100 مليون جنيه من إجمالى 100 أسرة .
وحرر الأهالى محاضر بالاموال العامة وتم تسليمة إلى الجهات الأمنية أثناء تواجده فى روسيا وحبسة على ذمه القضايا ، وجاءت تحريات المباحث باحترافه النصب فى مجال التعليم والحصول على مبالغ مالية باهظة نظير تسفير الشباب إلى روسيا ومنحهم اوراق غير رسمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة