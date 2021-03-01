إصابة 3 أشخاص من محافظة أسيوط فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بملوى جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم 531 ح س م، بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل مركز ملوى.

وبالانتقال تبين أن الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامى للسيارة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص من محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.