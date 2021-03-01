إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالغربية

الغربية - عادل ضرة

وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى محملة بالطوب، على الطريق المؤدى لقرية سبرباى مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد محمد الدماطى مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق المؤدى لقرية سبرباى مركز طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل محملة بالطوب، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.