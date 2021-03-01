اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 01:19 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالغربية

الإثنين، 01 مارس 2021 12:09 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالغربية تصادم سيارة ميكروباص - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى محملة بالطوب، على الطريق المؤدى لقرية سبرباى مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد محمد الدماطى مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق المؤدى لقرية سبرباى مركز طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل محملة بالطوب، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


الغربية

مدير امن الغربية

تصادم سيارة ميكروباص بنقل

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طريق قرية سبرباى

مركز طنطا

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