اليوم السابع
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إصابة 10 مواطنين فى تصادم سيارتين بطريق السويس.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 09:32 ص
إصابة 10 مواطنين فى تصادم سيارتين بطريق السويس.. صور تصادم سيارة ميكروباص بملاكى بطريق السويس الإسماعيلية
السويس - سيد نون

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أصيب 10 مواطنين اليوم فى تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق السويس – الإسماعلية، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق السويس – الإسماعلية.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وقام مدير الصحة بالمحافظة بالانتقال إلى المستشفى. وقام ضباط شرطة مرور السويس بالانتقال إلى موقع الحادث، والبدء فى رفع آثار الحادث من الطريق. وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين ، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس .

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تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى

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