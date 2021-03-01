اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 01:19 م
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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الشيخ فضل- رأس غارب"

الإثنين، 01 مارس 2021 12:36 م
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الشيخ فضل- رأس غارب" حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب شخصين، اليوم الاثنين، اثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، تم نقل المصابين بمستشفى رأس غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 80 طريق الشيخ فضل رأس غارب الرابط بين محافظة البحر الأحمر والمنيا، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من أحد التمركزات الواقعة على الطريق.
 
وفور وصول سيارات الإسعاف لموقع الحادث تبين إصابة شخصين أحدهما مصاب بغيبوبة، والثاني بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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