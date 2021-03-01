إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الشيخ فضل- رأس غارب"

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 80 طريق الشيخ فضل رأس غارب الرابط بين محافظة البحر الأحمر والمنيا، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من أحد التمركزات الواقعة على الطريق.

وفور وصول سيارات الإسعاف لموقع الحادث تبين إصابة شخصين أحدهما مصاب بغيبوبة، والثاني بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.