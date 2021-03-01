إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.04 مليون والوفيات مليونان و633550

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.04 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و633550.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 512578 28630039
الهند 157051 11096731
البرازيل 254221 10517232
روسيا 191549 4246079
المملكة المتحدة 122849 4176554
فرنسا 86332 3736016
إسبانيا 69142 3188553
إيطاليا 97699 2925265
تركيا 28569 2701588
ألمانيا 70078 2444601
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 13406 695489
المغرب 8623 483654
الإمارات 1221 391524
الأردن 4701 391090
السعودية 6494 377383
لبنان 4652 372792
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