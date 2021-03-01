إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.04 مليون والوفيات مليونان و633550

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.04 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و633550.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 512578 28630039

الهند 157051 11096731

البرازيل 254221 10517232

روسيا 191549 4246079

المملكة المتحدة 122849 4176554

فرنسا 86332 3736016

إسبانيا 69142 3188553

إيطاليا 97699 2925265

تركيا 28569 2701588

ألمانيا 70078 2444601

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 13406 695489

المغرب 8623 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 483654

الإمارات 1221 391524

الأردن 4701 391090

السعودية 6494 377383

لبنان 4652 372792