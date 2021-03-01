اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.04 مليون والوفيات مليونان و633550

الإثنين، 01 مارس 2021 03:16 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.04 مليون والوفيات مليونان و633550 كورونا العالمية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.04 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و633550.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
    
   
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    
 
الدول والمناطق       إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
الولايات المتحدة     512578               28630039
 الهند                157051               11096731
 البرازيل             254221               10517232
 روسيا                191549               4246079
 المملكة المتحدة      122849               4176554
 فرنسا                86332                3736016
 إسبانيا              69142                3188553
 إيطاليا              97699                2925265
 تركيا                28569                2701588
 ألمانيا              70078                2444601
                      
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
 
الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق         13406               695489
 
المغرب        8623                 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 483654
 
 
الإمارات     1221                  391524
 
الأردن       4701                  391090
 
السعودية     6494                  377383
 
لبنان         4652                  372792
 
 

إصابات كورونا العالمية

إصابات كورونا

كورونا

وفيات كورونا العالمية

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