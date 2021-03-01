اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة مدير الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية للمحكمة التأديبية

الإثنين، 01 مارس 2021 04:51 م
إحالة مدير الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية للمحكمة التأديبية النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 6 لسنة 63 قضائية عليا، أن ج.أ.د، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "قيادي سابقًا"، وحاليًا قائم بالعمل، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للوائح والقوانين.

وتبين من أوراق القضية أن المحال إعتمد الكتاب الصادر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المقيد برقم 8351 بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع والمخصصة، لشركة طوب أ.ش وشركاه بقصد التلاعب والتزوير باسم مصانع ش.أ.ف للطوب الرملي، وبما ينعكس على آثاره التراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3913 لسنة 70 ق، منذ اعلانه بالصيغة التنفيذية 28 أغسطس 2019، حتى رفض الإشكالين رقمي 2263 لسنة 74 ق و4125 لسنة 74 ق خلال شهر يناير.


النيابة الإدارية

إحالة مدير

الشئون القانونية

المجتمعات العمرانية

المحكمة التأديبية

إرتكاب مخالفات

قانونيه وإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة