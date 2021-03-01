إحالة مدير الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية للمحكمة التأديبية

كتب عبد الله محمود

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 6 لسنة 63 قضائية عليا، أن ج.أ.د، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "قيادي سابقًا"، وحاليًا قائم بالعمل، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للوائح والقوانين.

وتبين من أوراق القضية أن المحال إعتمد الكتاب الصادر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المقيد برقم 8351 بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع والمخصصة، لشركة طوب أ.ش وشركاه بقصد التلاعب والتزوير باسم مصانع ش.أ.ف للطوب الرملي، وبما ينعكس على آثاره التراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3913 لسنة 70 ق، منذ اعلانه بالصيغة التنفيذية 28 أغسطس 2019، حتى رفض الإشكالين رقمي 2263 لسنة 74 ق و4125 لسنة 74 ق خلال شهر يناير.