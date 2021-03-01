وأشار كوليبا إلى أن هذه الحالة لا سابقة لها، بالنسبة لوزارة الخارجية الأوكرانية، معربا عن قناعته بنشر مثل هذه القضايا أمام الجمهور.
وشدد كوليبا، على أن الوزارة ستفتح تحقيقا ضدهما، وعلى أساسه سيتم تحديد الإجراءات التأديبية بحقهما، مشددا بأن يكون التحقيق شاملا وسريعا، وأن الوزارة ستتعاون مع الهيئات الأمنية ذات العلاقة.
 