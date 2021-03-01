كييف (أ ش أ)

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترى كوليبا إنه أمر بسحب اثنين من موظفى سفارة بلاده فى بولندا، لتورطهما بمحاولة تهريب من أوكرانيا، وأضاف كوليبا- وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الاثنين "أمرت بسحب الموظفين من الخارج، بعد الاشتباه بتورطهما بالفساد"، موضحا أنه تم اعتقالهما في بولندا، عند محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات والذهب من أوكرانيا إلى بولندا في سيارة رسمية".