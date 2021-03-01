أوقاف شمال سيناء تستقبل فرق تطعيم حملة شلل الأطفال أمام المساجد

شمال سيناء - محمد حسين

شاركت مديرية أوقاف شمال سيناء صحة شمال سيناء فى تنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال، باستقبال الفرق طبية تقوم باستقبال الأطفال لتطعيمهم أمام المساجد واتخاذها نقاط طبية.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء فى بيان لها، أن مشاركة فعّالة وتعاون من مساجد شمال سيناء للفريق الطبى للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة.

وقال إبراهيم جمعة إبراهيم مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه قام الأئمة والعاملين بالمساجد التى تم تحديدها مسبقا بالتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشؤون الصحية كمقر لحملة التطعيم باستقبال الفريق الطبى للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بداية من الساعة التاسعة صباحا لتقديم كافة الخدمات الضرورية، والتسهيلات لإعلام أهالى الأحياء بتواجد الحملة أمام المساجد واستقبالها للجمهور لتقديم التطعيم المجانى ضد شلل الأطفال من الأحد 28/2 إلى الثلاثاء 3 مارس 2021.

وأضاف أنه قام مديرو الإدارات الفرعية بالأوقاف بالمتابعة والإشراف على المساجد خلال عمل الحملة وحرصوا على التواصل مع مسئولى الثقافة الصحية والإعلام لتذليل العقبات وتقديم المساعدات المتاحة.