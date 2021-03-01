أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين.. تتراوح بين 110-140جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 1-3-2021، استقرارا في محلات الجزارة والهايبر ماركت وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120 -140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و28 من مديريات الطب البيطرى، وبالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، تكثف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.