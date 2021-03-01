أسعار الدواجن اليوم يترواح بين 26-29 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-3-2021، وفقا لاسعار السوق حيث يتراوح السعر للمستهلك بين 26-29 جنيها.

وقال السيد الفيومي صاحب محل دواجن إن سعر الدواجن البيضاء للمستهلك بين 26-29 جنيها، مشيرا إلى أن الدواجن البلدى للمستهلك سجلت بين 33-36 جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، مضيفا أن سعر كرتونة البيض للمستهلك بين 39-42 جنيها، وأن كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة.

ونشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التي تساهم في النهوض بالثروة الداجنة في مصر، وزيادة التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت استثمارات الدواجن فيها نحو 100 مليارات جنيه، وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وإنتاج البيض، الذي يبلغ 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة سنويا.

وتقوم خطة الحومة للنهوض بالثروة الداجنة كالآتى:

- تيسير إجراءات منح تراخيص تشغيل المزارع، ما أدى إلى زيادة أعداد المزارع المرخصة.

- إعداد قواعد البيانات ومتابعة الإشراف البيطري عليها، لاتخاذ قرارات سليمة.

- رفع إحداثيات أكثر من 25 ألف مزرعة ومنشأة باستخدام أجهزة GPS، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتدقيق الإحداثيات ووضعها على خريطة إلكترونية، تسمى قواعد بيانات للإنتاج الداجني.

- الانتهاء من حصر مزراع الدواجن إلكترونيا.

- عملت الوزارة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من أجل اعتماد مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.