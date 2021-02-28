اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم تترواح بين 25-28 جنيها للكيلو

الأحد، 28 فبراير 2021 10:07 ص
أسعار الدواجن اليوم تترواح بين 25-28 جنيها للكيلو الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021  ، استقرارا ، حيث تراوح سعر الكيلو بين  25 - 28 حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية . 
 
 
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الدواجن البيضاء من المزرعة ب23  جنيها بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 26-29  جنيها، مشيرا إلى أن الدواجن البلدى يتراوح سعرها بين 29_30 جنيها للكيلو في المزرعة بينما اسعار المستهلك سجلت  الدواجن   33-36 جنيها للكيلو. 
 
 
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن إلى أن   سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، مضيفا أن سعر كرتونة البيض في المزرعة 35 جنيها فيما يصل سعر المستهلك   بين 39-42 جنيها، وأن  كرتونة البيض البلدى 39 جنيها مزرعة ويترواح للمستهلك  بين 44-47 جنيها للكرتونة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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