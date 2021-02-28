أسعار الدواجن اليوم تترواح بين 25-28 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021 ، استقرارا ، حيث تراوح سعر الكيلو بين 25 - 28 حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الدواجن البيضاء من المزرعة ب23 جنيها بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 26-29 جنيها، مشيرا إلى أن الدواجن البلدى يتراوح سعرها بين 29_30 جنيها للكيلو في المزرعة بينما اسعار المستهلك سجلت الدواجن 33-36 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن إلى أن سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، مضيفا أن سعر كرتونة البيض في المزرعة 35 جنيها فيما يصل سعر المستهلك بين 39-42 جنيها، وأن كرتونة البيض البلدى 39 جنيها مزرعة ويترواح للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة.