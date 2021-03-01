أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس بـ2 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين 1-3-2021 بسوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو.

وسجل البصل 3- 6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5- 2 جنيها للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الطماطم بين 1-2 جنيها للكيلو، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والكوسة بين 1.5-4.جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو.