أخبار مصر.. تمويل 1779 مشروعا صغيرا للشباب خلال شهر بقروض 333 مليون جنيه

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة التنمية المحلية تمويل 1779 مشروعا صغيرا للشباب خلال شهر بقروض 333 مليون جنيه، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..

الحكومة تطلق رسميًا أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات الغاز للسيارات

أعلنت الحكومة خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بالمحافظات، إلاطلاق الفعلي لأول تطبيق إلكترونى علي الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل، وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

النقل: خط برى لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق وسعر التذكرة 130 دولارا

التقى مسئولون بالنقل السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والأردنى وعلى ضرورة دعم التعاون المشترك فى كافة المجالات.

التنمية المحلية تمول 1779 مشروعا صغيرا للشباب خلال شهر بقروض 333 مليون جنيه

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يناير 2021 في تنفيذ 1779 مشروعاً بقروض بلغت 333 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير 12 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والمتوسطة للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة.

مصادر بالبترول: التعاقد على تصدير شحنات غاز مسال من إدكو أبريل ومايو 2021

كشفت مصادر مسئولة بـ قطاع البترول، عن أنه جاري التعاقد على تصدير عدد من شحنات الغاز المسال خلال شهري أبريل ومايو 2021 من مصنع إدكو للإسالة.

طلاب الأول الثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونياً

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء الامتحان الإلكترونى بالفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الدخول على منصة الامتحان من التاسعة صباحاً، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة موقف المشروعات فى محافظتى شمال وجنوب سيناء

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهذه المنطقة الغالية.

ابنة يوسف شعبان تصل مستشفى العجوزة لتشييع جثمان والدها لمثواه الأخير

وصلت منذ قليل، سيناء، ابنة الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، إلى مستشفى العجوزة لتشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير، حيث يتم حالياً الانتهاء من إجراءات خروج الجثمان وتصريح الدفن قبل الصلاة عليه فى المستشفى ودفنه بعد ذلك في مقابر الأسرة بأكتوبر، وذلك وسط تشديدات أمنية في محيط مستشفى العجوزة من أجل تأمين خروج الجثمان.

الحكومة تنفى تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021.

ميدان السيدة عائشة شكل تانى بعد التطوير ورفع مخلفات هدم 49 عقارا لتنفيذ كوبرى جديد.. سكرتير محافظة القاهرة يؤكد تطوير مسار مزارات دينية مثل الإمام الشافعى والكنيسة المعلقة والمتحف القبطى وجامع عمرو بن العاص

شهد ميدان السيدة عائشة بالقاهرة أعمال تطوير استعدادا لهدم الكوبرى القديم وإنشاء كوبرى جديد يربط طريق صلاح سالم بمحور الحضارات وطريق الكورنيش، ويحل أزمة المرور بالميدان خاصة أن كوبرى السيدة عائشة الحالى به عيوب فنية وانحناء كبير يتسبب فى حوادث بشكل مستمر ويشكل خطورة على حياة المواطنين.

الحكومة: زيادة مساحات القمح المنزرعة إلى 3.418 مليون فدان الموسم الحالي

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي2021، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.

"حياة كريمة" فى بلد الشيخ العطوانى بإدفو.. تحقق أحلام 30 ألف فى أسوان.. تنفيذ مشروع الصرف وإحلال مكتب البريد وبناء مدرسة وتوفير مياه شرب وتطوير قطاع الصحة.. والأهالى : فتحت باب الأمل لحل مشاكلنا .. فيديو وصور

استمدت قرية العطوانى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، شهرتها من كونها بلد الشيخ عبد العظيم العطواني، رحمه الله، الذى إرتبط إسمه بإنشاد البردة الشريفة فى مدح الرسول الكريم، كما أن قرية العطوانى خرج العديد من أبنائها النابغين فى كافة المجالات، وكما يقع بالقرية مصنع السبائك الحديدية "الفيروسيلكون"، ويبلغ عدد سكانها حوالى 30 ألف نسمة.

أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بقيمة 6 جنيهات ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 772 جنيها للجرام، مع عودة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً بصورة ملحوظة إلي 1750 دولار.

أهداف مصطفى محمد تسدد قيمة راتبه مع جالطة سراى لمدة عام

حصل نادى جالطة سراى على مبلغ 8.1 مليون ليرة تركية بفضل مصطفى محمد المعار لصفوف الفريق فى يناير الماضى، قادما من الزمالك المصرى، حيث حصد جالطة سراى 9 نقاط مباشرة بأهداف المهاجم المصرى في مباريات إف جاردن وكاسمباشا وأرضروم في الدوري التركي.

شبورة لمدة 6 أيام.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 1 مارس 2021 إلى السبت 6 مارس 2021، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية .

الصحة تعلن تطعيم 8 ملايين و842 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى أول يوم للحملة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 8 ملايين و842 ألفا و150طفلًا بنسبة 52.9% منهم 6730 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك خلال اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

سفير الصين بمؤتمر صحفى: دفعة ثانية تقدر بـ300 ألف لقاح كورونا تصل مصر قريبا

قال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثانية للقاحات الثانية لمصر قريبا، لمساعدتها على التغلب على الجائحة، حيث تحرص الصين على دعم القاهرة.

5 أسباب تزعج الأهلاوية قبل مواجهة فيتا كلوب.. تراجع مستوى الهجوم.. سوء التعامل مع التسديدات من خارج منطقة الجزاء..الاعتماد على الحلول الفردية.. تراجع أداء بعض اللاعبين.. وغياب الجمل الفنية دليل انعدام الانسجام

حالة من القلق تسيطر على عشاق النادي الأهلي بعد المستوى المتراجع الذى ظهر عليه الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة التى جمعت الفريقين بمسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الأحمر بصعوبة بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، فى مباراة استحوذ خلالها الأحمر على الكرة ولكن الطلائع كان الأكثر تهديداً للمرمى.