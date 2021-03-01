آلاف الهنود يتجمعون على الشواطئ لإحياء طقوس مهرجان ماج ميلا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

وسط أجواء احتفالية تجمع الآلاف من سكان مدينة برايا جراج الواقعة شمالي الهند للاحتفال بمهرجان الاستحمام ماج ميلا، حيث تقوم طقوس مهرجان ماج ميلا على الاستحمام بشواطئ المدينة لمدة تستمر 45 يوماً، ويؤدي الوافدين الذين يحضرون من كل مكان للمهرجان السنوي الصلوات ويدخلون ما يسموه "المياه المقدسة" عند ملتقى أنهار يامونا وسانجام وساراسواتى.

وألقت طائرات هليكوبتر الزينة على الشواطئ التي تتكدس بالمشاركين في مهرجان ماج ميلا، دون اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "يورو نيوز"، الهندوس وهم يشعلون النيران أثناء جلوسهم على الشواطئ لإحياء طقوس مهرجان ماج ميلا.



الطقوس فى الهند



جانب من الطقوس

الحجاج الذين يحضرون مهرجان "ماج ميلا" السنوى يؤدون صلوات ويدخلون المياه المقدسة ويقومون بالاستحمام فى نهر سانجام، ملتقى الأنهار المقدس، في أيام معينة يعتبرونها مباركة لاعتقادهم بأنه سيتم تطهيرهم من جميع الذنوب فيها.



صور جوية للتجمع على الشواطئ



طقوس السكان فى المهرجان

ويتخلى السكان خلال هذه الفترة من العام عن طقوس حياتهم اليومية، وبدلاً من ذلك يقيمون في صفوف من الخيام الملونة فى الموقع، ويعيشون على وجبات رخيصة ويؤدون طقوسهم.



طقوس المهرجان فى الهند

واستغرقت السلطات الهندية شهوراً لنصب الخيام على ضفاف النهر، فيما تقوم الشرطة بدوريات في الموقع وتساعد الجسور العائمة الناس على الانتقال من أحد جوانب من النهر إلى الجانب الآخر.

ويحرص سكان الهند على احياء الطقوس والاحتفالات الدينية بشكل مستديم خلال توقيتها من كل عام وحتى مع تفشي جائحة كورونا، تستمر الطقوس ويحتشد الالاف في أماكن الاحتفالات، على الرغم من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض أجزاء البلاد بعد أشهر من التراجع، حيث وصلت الإصابات في الهند إلى 11 مليون حالة إصابة وأكثر من 150 ألف حالة وفاة.