اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:00 ص
ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى الأمير محمد بن سلمان
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعياتٍ مؤسسية إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ .

قال ولي العهد السعودي - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"  إنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها"، موضحا "أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن".

وأعلن ولي العهد السعودي: "أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام ".

وأشار محمد بن سلمان، إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم"، موضحًا "لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".

وأضاف "أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته"، ولذا "رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها،" مشيراً إلى" أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام".

 

 


محمد بن سلمان

السعودية

ولي العهد

المملكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ولي العهد السعودى يعلن عن تطوير البيئة التشريعية فى المملكة.. الأمير محمد بن سلمان: موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية والأنظمة الجديدة ستراعي التزاماتنا بالاتفاقات الدولية التي انضممنا لها

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:37 م

الأمير محمد بن سلمان: عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين في الأحكام

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:19 م

ولى العهد السعودى يعلن إطلاق استراتيجية مدينة الرياض.. الأمير محمد بن سلمان: نعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول العاصمة لتحسين وضعها البيئى.. ونستهدف أن تكون من أكبر 10 "اقتصاديات مدن" فى العالم

الخميس، 28 يناير 2021 06:00 م

محمد بن سلمان: نعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئى

الخميس، 28 يناير 2021 04:58 م

محمد بن سلمان: تحويل الرياض إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن فى العالم

الخميس، 28 يناير 2021 03:15 م

الأمير محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.. ولى العهد السعودى: أصول الصندوق ستتجاوز 7 تريليونات و500 مليار.. واستحدث 331 ألف وظيفة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.. وتوفير 1,8 مليون وظيفة

الأحد، 24 يناير 2021 09:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة