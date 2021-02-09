وكيل صحة بنى سويف يفاجئ وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ناصر بعد شكوى المرضى

بنى سويف - هانى فتحى

فاجئ الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مستشفى ناصر العام بزيارته، للاستماع إلى مرضى وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى عقب ورود شكوى منهم بتوقف عدد من ماكينات الغسيل الكلوى بسبب نقص المياه، وعدم اتخاذ إدارة المستشفى التدابير اللازمة نحو توفير المياه بشكل سريع.

وشكى عدد من مرضى الغسيل الكلوى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ناصر العام، اليوم، من توقف الماكينات عن العمل، بسبب ضعف المياه إثر أعمال صيانة بمحطة كفر الجزيرة باشمنت والمغذية للمركز.

وتواصل وكيل وزارة الصحة مع شركة المياه والوحدة المحلية بناصر برئاسة المحاسب على يوسف رئيس الوحدة، والذى أكد بدوره على إرساله سيارة محملة بالمياه للمستشفى وتوفير كل احتياجاتها من المياه، عقب دقائق من انقطاعها.

وانتقل وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إلى المستشفى، للتأكد من عمل الوحدة بكامل طاقتها عقب توفير احتياجاتها من المياه، كما استمع لشكوى المرضى فى حضور الدكتور أحمد بغدادى مدير العلاجى بالمديرية، والدكتورة هبة يحيى مدير وحدة الكلى بالمديرية، والدكتور عمرو نادى مدير المستشفى، والدكتور عصام فتحى مدير وحدة الكلى بالمستشفى، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن عدم تكرار ما حدث، بالإضافة إلى حل جميع مشاكل الوحدة المتعلقة بالمياه او الكهرباء.

كما استمع وكيل وزارة الصحة لعدد من المشكلات المتعلقة بتغيير مواعيد الجلسات، والذى وعد بحلها بالتنسيق مع إدارة المستشفى وطبيب الوحدة.

كما أمر وكيل وزارة الصحة بفتح تحقيق فى الواقعة، ومحاسبة المقصرين لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة تانكات تخزين المياه أعلى الوحدة.