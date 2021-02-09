نقيب المحامين بالسويس يعلن إنشاء مكتبة إلكترونية

السويس- سيد نون

أعلن أشرف فاروق، نقيب المحامين فى السويس، عن إنشاء مكتبة إلكترونية بمقر النادى من أجل تسيير العمل على أعضاء الجمعية العمومية على تقديم الإقرارات الضريبية .

وأوضح أشرف فاروق، أن منظومة المكتبة الإلكترونية ستوفر للمحامين تقديم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ورفع دعاوى وعمل توكيلات للمحامين وتفعيل منظومة التقاضى عن بعض والإشتراك فى كافة المواقع الإلكترونية للتيسير على المحامين على الإطلاع على أحدث أحكام محكمة النقض ومتابعة التعديلات التشريعية و تغذية المكتبة بمجموعات قانونية منقحة .

وأشار نقيب المحامين فى السويس، أن النقابة ستوفر كافة الأجهزة اللازمة لذلك لتيسير على المحامين ويشرف على إنشاء المكتبة مجدى ابراهيم المحامى بالنقض نظرا لخبرته فى هذا الشأن والذي تقدم بطلب إنشاء هذه المنظومة .

قرار نقيب المحامين