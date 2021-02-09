نتنياهو: الجولان ستبقى تحت سيطرة إسرائيل

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن الجولان ستبقى تحت سيطرة إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن اتصال بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحث تقوية التنسيق العسكري المشترك في سوريا.

وذكرت القناة، أن اتصال بنيامين نتنياهو بفلاديمير بوتين بحث تموضع إيران العسكري في سوريا.

وفى وقت سابق مثل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمام محكمة الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالى ستة أسابيع من الانتخابات العامة.