اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:07 م
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نائب مدينة المنصورة يحيل مدير مركز شباب السلام وعاملين للتحقيق لغيابهم عن العمل

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:01 م
نائب مدينة المنصورة يحيل مدير مركز شباب السلام وعاملين للتحقيق لغيابهم عن العمل جولة نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بمركز شباب السلام
الدقهلية - شريف الديب

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أحال عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، مدير مركز شباب السلام بسرسو البحرية والعاملين فيه للتحقيق، لاكتشافه وجود المركز مغلق فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء وغياب جميع العاملين.

وأوضح سعد، أنه خلال مروره اليومى على مختلف القطاعات بالوحدات المحلية بمركز المنصورة، تبين وجود مركز شباب السلام بسرسو البحرية التابعة للوحدة المحلية بسلامون مغلق ولا يوجد به أحد.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، أن الدولة تنفق الكثير من الأموال لتوفير مراكز شباب تضم مختلف الخدمات والرياضات لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم وليس من المسموح إهدار هذه الموارد بإغلاقها وغياب العاملين عنها.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير الخدمات للمواطنين ، وفى إطار توجيهات المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.


الدقهلية

مركز المنصورة

سرسو البحرية

غلق مركز شباب السلام

مركز شباب السلام

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