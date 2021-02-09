ميشيل أوباما تعلن إطلاق مشروعها الجديد عبر نتفليكس 16 مارس

ريهام عبد الله

أعلنت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، عن إطلاقها لعرض جديد على منصة نتفليكس يوم 16 مارس المقبل، تحت عنوان :"الوفالز وموتشى"، قائلة: "متحمسة لانضمام العائلات والأطفال في كل مكان إلينا في مغامراتنا حيث نكتشف ونطبخ ونتناول طعامًا لذيذًا من جميع أنحاء العالم".

وقالت ميشيل أوباما، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يسعدني جدًا أن أشارككم أنه في 16 مارس، سأطلق عرضًا جديدًا عبر منصة نتفليكس، تحت عنوان "الوفالز وموتشي!.. أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا حيث نكتشف ونطبخ ونتناول طعامًا لذيذًا من جميع أنحاء العالم".



ميشيل أوباما

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، عن قائمة من 6 مشاريع جديدة كجزء من صفقتهم المربحة التى تمتد على مدار سنوات، مع منصة نتلفيكس، وكشفا عن أنهما سيقودان الإنتاج في مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة، بما فى ذلك فيلم عن الرجل الأول الذى وصل لقمة جبل إفرست.

وكشفت شركة هاير جراوند برودكشنز، التى أسسها باراك وميشيل في عام 2018 بالشراكة مع نتفليكس، أنها تعمل حاليًا على مجموعة متنوعة من أربعة أفلام جديدة ومسلسلان تلفزيونيان آخران، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



ميشيل

ومن بين المشروعات سلسلة وثائقية عن المتنزهات الوطنية، وفيلم خيال علمى، وعرض تلفزيونى مبنى على فيلم إثارة عن اختفاء مراهق أمريكى، وقال أوباما في بيان صحفي: "لقد أنشأنا أرضية عليا لرواية قصص رائعة، تبني هذه المجموعة من المشاريع على هذا الهدف والمسار المذهل الذي صاغته أفلام مثل "Crip Camp" و "Becoming" و "American Factory" الحائز على جائزة الأوسكار".

وتابع الزوجان: "من الخيال العلمي إلى جمال عالمنا الطبيعي، تواصل شركة هاير جراوند سعيها للحصول على وجهات نظر جديدة وجرعة من الإلهام، لا يمكننا أن نشعر بالفخر أكثر بالتعاون مع الفنانين الرائعين وراء كل من هذه القصص، كل واحد منهم لديه شيء مهم ليقوله"، ولم يكن لدى أوباما وميشيل خبرة كبيرة في الإنتاج قبل إبرام صفقة مع نتفليكس.