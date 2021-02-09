اليوم السابع
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"مياه طنطا" تناشد المستشفيات بتدبير احتياجاتهم بسبب انقطاع المياه 4 ساعات غدا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:58 م
"مياه طنطا" تناشد المستشفيات بتدبير احتياجاتهم بسبب انقطاع المياه 4 ساعات غدا قطع المياه - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، قطع المياه 4 ساعات عن عدد من المستشفيات بمدينة طنطا لتطوير البنية التحتية وتركيب محابس جديدة.

وأكد بيان الشركة، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه المجمع الطبى لجامعة طنطا، ومستشفى الطوارئ والفرنساوى بالجامعة، ومساكن الري، بالإضافة لشارع ونادى المعلمين.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 

 


محافظة الغربية

طنطا

مستشفى طنطا الجامعى

مستشفى طوارئ جامعة طنطا

نادى المعلمين بطنطا

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