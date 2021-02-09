مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح على قرية شرق الكونجو

رويترز

قالت السلطات المحلية والجيش اليوم الثلاثاء إن مهاجمين قتلوا نحو عشرة أشخاص في غارة الليلة الماضية على قرية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية وأشارا بأصابع الاتهام إلى مقاتلين من جماعة مسلحة أوغندية.

وشنت (القوات الديمقراطية المتحالفة)، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينيات، سلسلة هجمات وحشية انتقامية على مدنيين منذ بداية عملية عسكرية ضدها في أواخر عام 2019.

وطبقا لأرقام الأمم المتحدة، قتلت الجماعة 850 شخصا في العام الماضي.

وقالت روزيت كافولا نائبة حاكم منطقة بيني "حتى الآن أشار تقدير أولي إلى مقتل عشرة أشخاص. (الهجوم) يُنسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة .

وأكد متحدث باسم الجيش وقوع الهجوم وقال إنه تم نشر قوات في المنطقة في سفح جبال روينزوري على الحدود مع أوغندا.