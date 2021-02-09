اليوم السابع
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معاناة 28 سنة بين 4 حيطان.. محنة أم مع شاب وفتاة لا يغادران المنزل أبدا.. فيديو

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 03:33 م
معاناة 28 سنة بين 4 حيطان.. محنة أم مع شاب وفتاة لا يغادران المنزل أبدا.. فيديو السيدة زهرة وابنيها
المنوفية - محمد فتحى

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قالت زهرة متولى شاهين، أم لديها شقيقين، مقيمة بقرية كفر قرشوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إنها لديها بنت والد وهما رضا جمال فهمى 26 عاما، وهند جمال فهمى 28 عاما ويعانيان من عدم الحركة ولم يخرجا من المنزل منذ 28 عاما.
 
وأضافت زهرة متولى، أن ابنيها يعانيان من عدم الحركة بسبب إعاقتهما وعدم القدرة على الكلام نهائيا، متابعة "أقوم بعمل كافة الأشياء لهما من أكل وشرب وذهاب إلى الحمام وذلك منذ ولادتهما، مع العلم أننى مريضة بالقلب وأقوم بصرف روشتات لى بما يقرب من 100 جنيه شهريا".
 
 
وتابعت "أن والدهما يعمل عجلاتى وليس له دخل ثابت نهائيا ويبلغ من العمر 65 عاما ولم يعد يقدر على العمل"، مشيرة إلى أن ابنيها يتقاضيان معاش 900 جنيه فى الشهر من تكافل وكرامة ومش بيعملوا حاجة"، مطالبة بزيادة المعاش لكى تستطيع تلبية مطالبهما.
 
وأضافت: "لفينا على أطباء كثر ولكن أطفالي مش بياخدوا العلاج وأبنائي لا يتحدثوا ونفسي حد يساعدنى لإصلاح المنزل"، مطالبة بتوفير فرصة عمل لابنها الثالث والذى يعمل بالنظافة فى مجلس مدينة تلا".
 

محافظة المنوفية

ذوي الاعاقة

التضامن الاجتماعي

كفر قرشوم

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