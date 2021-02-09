اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مديرو المساءلة يردون على فريق ترامب القانونى: ليس لديكم دفاع جيد عن تحريضه

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:17 م
مديرو المساءلة يردون على فريق ترامب القانونى: ليس لديكم دفاع جيد عن تحريضه دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم مديرو المساءلة فى مجلس النواب ردًا على موجز ما قبل المحاكمة من الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حيث دافعوا عن تصرفات الرئيس السابق فى 6 يناير، وقالوا إن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لإجراء محاكمة العزل هذه.

 

وكتب المديرون: "إن مذكرة الرئيس ترامب السابقة للمحاكمة تؤكد أنه ليس لديه دفاع جيد عن تحريضه على التمرد ضد الأمة التى أقسم على حمايتها".

 

واعتبر المدراء أن الرئيس ترامب يتجاهل الآن عن كثب كل ما سبق خطابه وقدم معنى وسياقًا لتصريحاته ، ويطلب من مجلس الشيوخ أن يفعل الشيء نفسه والتركيز فقط على حفنة من ملاحظاته في عزلة.

 

وقال المديرون إن فريق دفاع الرئيس السابق يتجه إلى معالجة الشكاوى حول دستورية المحاكمة لأن أفعاله في 6 يناير لا يمكن الدفاع عنها.

 

وكتب المديرون: "لأن ذنب الرئيس ترامب واضح ، فإنه يسعى للتهرب من المسئولية عن التحريض على تمرد 6 يناير من خلال القول بأن مجلس الشيوخ يفتقر إلى السلطة القضائية لإدانة المسئولين بعد تركهم مناصبهم".

 

وأضافوا "حجة الرئيس ترامب بشأن الولاية القضائية خاطئة من حيث القانون الدستوري وخطيرة من حيث ممارسة مجلس الشيوخ. سيترك مجلس الشيوخ عاجزًا عن تحميل الرؤساء المسؤولية عن سوء السلوك الذي ارتكب قرب نهاية فترة ولايتهم."

ويخطط مدراء المساءلة في مجلس النواب لطرح قضية "مدمرة" تشبه المحاكمة الجنائية في محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الثانية ، وفقًا لكبار المساعدين المطلعين على تفاصيل المساءلة.

 

وذكرت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية أن المديرين هم تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب اختارتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمناقشة القضية.

 

يقول المساعدون إن المديرين سيطرحون قصة موجزة تُظهر مسئولية ترامب "الفردية" عن أعمال الشغب المميتة ، بدءًا من مزاعمه الكاذبة حول تزوير الانتخابات وتبلغ ذروتها بالهجوم على مبنى الكابيتول.

 

 

 


مجلس الشيوخ

تشاك شومر

ترامب

عزل ترامب

محاكمة ترامب

جو بايدن

اقتحام الكابيتول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ليندسى جراهام يدافع عن ترامب قبل محاكمته:حرب على الرئاسة.. وتوقعات بعدم إدانته

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:35 م

زعيم الأغلبية فى "الشيوخ": سنقدم أدلة جديدة ضد ترامب فى محاكمة عزله

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:04 م

جارديان: محاكمة ترامب ستبدأ بالتصويت على دستورية عزل "مواطن من منصب لا يشغله"

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:02 م

قبل ساعات من انطلاقها.. تزايد الجدل حول دستورية محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ بعد تركه المنصب.. خبراء قانونيون يؤكدون عدم تعارضها مع الدستور ويستشهدوا بواقعتين سابقتين.. ومحاميو الرئيس السابق يصفون العزل بالمهزلة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة