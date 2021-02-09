مديرو المساءلة يردون على فريق ترامب القانونى: ليس لديكم دفاع جيد عن تحريضه

كتبت رباب فتحى

قدم مديرو المساءلة فى مجلس النواب ردًا على موجز ما قبل المحاكمة من الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حيث دافعوا عن تصرفات الرئيس السابق فى 6 يناير، وقالوا إن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لإجراء محاكمة العزل هذه.

وكتب المديرون: "إن مذكرة الرئيس ترامب السابقة للمحاكمة تؤكد أنه ليس لديه دفاع جيد عن تحريضه على التمرد ضد الأمة التى أقسم على حمايتها".

واعتبر المدراء أن الرئيس ترامب يتجاهل الآن عن كثب كل ما سبق خطابه وقدم معنى وسياقًا لتصريحاته ، ويطلب من مجلس الشيوخ أن يفعل الشيء نفسه والتركيز فقط على حفنة من ملاحظاته في عزلة.

وقال المديرون إن فريق دفاع الرئيس السابق يتجه إلى معالجة الشكاوى حول دستورية المحاكمة لأن أفعاله في 6 يناير لا يمكن الدفاع عنها.

وكتب المديرون: "لأن ذنب الرئيس ترامب واضح ، فإنه يسعى للتهرب من المسئولية عن التحريض على تمرد 6 يناير من خلال القول بأن مجلس الشيوخ يفتقر إلى السلطة القضائية لإدانة المسئولين بعد تركهم مناصبهم".

وأضافوا "حجة الرئيس ترامب بشأن الولاية القضائية خاطئة من حيث القانون الدستوري وخطيرة من حيث ممارسة مجلس الشيوخ. سيترك مجلس الشيوخ عاجزًا عن تحميل الرؤساء المسؤولية عن سوء السلوك الذي ارتكب قرب نهاية فترة ولايتهم."

ويخطط مدراء المساءلة في مجلس النواب لطرح قضية "مدمرة" تشبه المحاكمة الجنائية في محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الثانية ، وفقًا لكبار المساعدين المطلعين على تفاصيل المساءلة.

وذكرت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية أن المديرين هم تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب اختارتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمناقشة القضية.

يقول المساعدون إن المديرين سيطرحون قصة موجزة تُظهر مسئولية ترامب "الفردية" عن أعمال الشغب المميتة ، بدءًا من مزاعمه الكاذبة حول تزوير الانتخابات وتبلغ ذروتها بالهجوم على مبنى الكابيتول.