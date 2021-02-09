محامو ترامب: المحاكمة غير دستورية ويجب معاقبة مثيرى الشغب بالكابيتول

كتبت رباب فتحى

بدأ الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب فى تقديم حجته فى أولى جلسات المساءلة، وجادل بأن المحاكمة غير دستورية.

افتتح المحامى بروس كاستور ملاحظاته بالإقرار "بالعرض المتميز" الذى قدمه مديرو المساءلة، وشدد أيضًا على أنه ومحامي ترامب الآخرين استنكروا أعمال العنف في مبنى الكابيتول في 6 يناير، قائلين، إنهم يعتقدون أنه يجب محاكمة جميع المتورطين فى الهجوم.

وتابع: "لن تسمع أى عضو في الفريق الذي يمثل الرئيس السابق ترامب يقول أى شىء، ولكن بأقوى طريقة ممكنة، يدين عنف مثيرى الشغب وأولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول، حصن ديمقراطيتنا".

ويقول محامو دفاع ترامب إنه ينبغي محاكمة مثيري الشغب في الكابيتول "إلى أقصى حد تسمح به قوانيننا".

أصر جيمي راسكين، مدير محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الرئيسي ، على أن مجلس الشيوخ لديه سلطة قضائية مطلقة لإدانة ترامب ومنعه من السعي للحصول على منصب فيدرالي مرة أخرى.

ومن جانبه، جادل الفريق القانوني لترامب بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص لإجراء محاكمة عزل لأن الرئيس السابق قد ترك منصبه بالفعل، لكن راسكين عارض هذه النظرية.

حاول محامو دونالد ترامب القول بأن محاكمة العزل غير دستورية لأن الرئيس قد أكمل بالفعل فترة ولايته ، وبالتالي لا يمكن عزله من منصبه.

وقال راسكين إن المؤسسين أدرجوا آلية العزل في الدستور لأنهم كانوا يخشون أن يسعى زعيم ما إلى تقويض الديمقراطية بالطريقة الدقيقة التي حاول بها ترامب فعل ذلك.