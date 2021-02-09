محافظ مطروح: إنشاء أول مركز تكنولوجى على مستوى الجمهورية بقرية زاوية العوامة

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب مطروح، أنه تم إنشاء وحدة محلية، في زاوية العوامة على أعلى مستوى، خلال أعمال تطوير القرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتمت مطالبة وزيرة التخطيط، بعمل مركز تكنولوجي به.

وكشف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه وصل اليوم خطاب بالموافقة على الطلب، إنشاء أول مركز تكنولوجي في قرية على مستوى الجمهورية، وسيتم إرسال مندوب من الوزارة، لمعاينة المكان، ليكون مكان متطور لخدمة القرية والمناطق المحيطة به، وتخفيف الأعباء وعدم الانتقال للمركز أو المدينة للحصول على الخدمات الحكومية، وسيتم متابعة هذه التجربة وتقييمها، وفي حال نجاحها سيتم العمل على تعميمها على كل القرى.