محافظ دمياط تناقش الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة

دمياط - معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل ومديرى الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى الجهة المُنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" .

وتابعت محافظ دمياط خلال الاجتماع، الأعمال الجارية بالمشروع، وكذا عمليات الرصف بالأسفلت التى يتم تنفيذها بالتوازى مع الأعمال الأخرى، وكذا الموقف الخاص بإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الطريق لمنع تراكم المياه.

وقد ناقشت محافظ دمياط محاور وآليات التنفيذ بما يتناسب مع كافة المعايير الفنية والهندسية والمناسيب الخاصة بكل جزء بالطريق، ووجهت بالإسراع فى معدلات التنفيذ لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بالقطاعات التى يجرى العمل بها، والتأكد أولاً من كفاءتها قبل البدء فى الرصف ، مؤكدة على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال .

فيما وقد أوضحت الدكتورة منال عوض ، أن هذا المشروع يستهدف تطوير أحد أطول وأهم المحاور الرئيسية بمدينة دمياط، وذلك بطول 7.5 كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب بعزبة اللحم ، مرورًا بعدد من المناطق الهامة، حيث تتضمن عمليات التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشتمله من برجولات ومقاعد وممشى وتشجير وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار ورصف الطريق.

كما ناقشت محافظ دمياط ، أعمال رد الشئ لأصله المقرر تنفيذها والمبالغ المُحصلة والمستحقة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، إذ أكدت على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ عمليات رد الشئ لأصله فى أسرع وقت ممكن ، وذلك لتحسين مستوى وجودة الطرق ورفع كفاءتها.