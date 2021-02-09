محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف الشوارع ضمن خطة تطوير المناطق

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، ورؤساء حى شرق وحى غرب شبين الكوم والمستشار الهندسى للمحافظة.

تفقد المحافظ إنهاء أعمال رصف شارع عبد الرحمن الشرقاوى بنطاق حى شرق بطول 150 م وبتكلفة إجمالية 920 ألف جنيه، موجهاً رئيس الحي بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات لإنهاء أعمال الرصف بالشارع وتركيب البلدورات ودهانها وبلاعات المطر وفق الخطة الزمنية المحددة ، كما أكد المحافظ علي رئيس الحي بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشدداً علي سرعة نهو الأعمال الخاصة بتركيب الأعمدة الديكورية بنزلة الكوبرى العلوى بنطاق حى شرق شبين الكوم .

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر القبلى ومتفرعاته وبعض الشوارع غرب الاستاد ومتفرعاته بنطاق حى غرب شبين الكوم، حيث شهد المحافظ أعمال قطع الفرمة وتكسير طبقة الاسفلت المتهالك استعداداً لبدء أعمال الرصف وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير عدد من المناطق غير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة 310 ملايين جنيه.

وأضاف المستشار الهندسي للمحافظة أن خطة تطوير المناطق العشوائية (غير المخططة) تشمل رصف ورفع كفاءة ما يقرب من 200 شارع بمدينة شبين الكوم وكذا أعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي بتلك الشوارع وكذا مد الشوارع المحرومة ضمن الخطة بالمرافق بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.