محافظ الغربية يتابع المشروعات الإنتاجية بالمحافظة

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية لمشروع محطة إنتاج البيض والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الإنتاجية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وتابع المحافظ خلال الجولة تركيب بطاريات الإنتاج الخاصة بالدواجن وتركيب خمس وحدات تجميع بكل عنبر لتجميع سماد الدواجن وكذلك استخدام أحدث طرق الإنارة الموفرة للكهرباء والمناسبة لتربية الدواجن.

وجدير بالذكر أن المشروع مقام على مساحة 14 قيراطا بإجمالي تكلفة 67 مليون جنيه ويتكون من 8 عنابر مقسمة إلى 6 عنابر إنتاج و2 عنبر تربية، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى عائد في وقت قصير من خلال عملية إنتاجية شاملة جميع المراحل، باستخدام أحدث المعدات الألمانية.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية انطلاق أولى رحلات السياحة الداخلية لمسار العائلة المقدسة بسمنود بمشاركة فريق متطوعي الغربية.

بدأت الرحلة باستكشاف المسار بما يحتويه من محال متنوعة وسط ترحيب شديد من أهالي المدينة، ثم زيارة كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، واستمع أعضاء الفريق لشرح وافي من راعي الكنيسة الأب أبانوب لويس ، الذي أوضح تاريخ الكنيسة وما حدث من معجزات طوال فترة مكوث السيدة العذراء والسيد المسيح بالكنيسة أثناء رحلتهم المقدسة بأرض مصر المباركة، ثم قام الفريق بالتقاط الصور التذكارية بالكنيسة والبئر المقدس الذي شربت منه العائلة المقدسة أثناء إقامتهم بسمنود.

واستكمل الفريق رحلته بزيارة حمام سمنود الأثري وهو أحد الآثار الإسلامية الفريدة على مستوى قطاع الدلتا والذي يرجع تاريخ إنشائه لمنتصف القرن الثامن عشر، واستمعوا لشرح من مشرفي الآثار الإسلامية عن تاريخ الحمام واستخداماته، واختتم الفريق الرحلة بزيارة معبد إيزيس بقرية بهبيت الحجارة والذى يطلق عليه اسم "فيلة الشمال" والذي يروي قصة الإلهة الفرعونية إيزيس، حيث التقط أعضاء الفريق العديد من الصور التذكارية مع ما تبقى من أنقاض المعبد.