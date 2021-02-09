محافظ أسيوط يتفقد مصانع أسيوط للأسمدة للاطمئنان على سير العمل

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمصانع أسيوط للأسمدة التابع للشركة المالية والصناعية المصرية "شركة مساهمة مصرية" للاطمئنان على سير العمل، وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخل ومتابعة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارته للمصانع اليوم بقرية منقباد رافقه خلالها الكيميائى أسامة عثمان، رئيس قطاع المصانع، واللواء مصطفى عبد الرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء ومديرى الوحدات بالمصنع.

بدأ المحافظ جولته داخل المصانع بتفقد خطوط الانتاج ومراحل سير العمل واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته والدور الذى يقوم به فى إنتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ إنشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصريةEFIC ( كفر الزيات ، أسيوط ، السويس) وشاهد المحافظ مراحل انتاج الأسمدة بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها فى إطار الالتزام البيئى حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.

استعرض رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة الطاقة الإنتاجية للمصنع والذى يتميز فى إنتاج السماد السوبر فوسفات الأحادى الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والأرجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية، مشيراً إلى الحرص على المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع فضلاً عن التعاون العلمى المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط فى التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة فى الإجازات الصيفية.

كما استمع المحافظ إلى شرح لخطوات العمل التى تم تنفيذها للتحسين البيئى المستمر للمصانع وذلك بإنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط إنتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية فى إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجارى بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئى على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئى بجهاز شئون البيئة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل فى كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أى عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلى على أرض الواقع، مشيراً إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الأسمدة وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى هذا القطاع الهام اهتماماً خاصا.

وفى نهاية الزيارة قدم المحافظ الشكر لرئس قطاع المصانع والعاملين بمصانع أسيوط للأسمدة على مجهوداتهم وتفانيهم فى العمل مشددًا على ضرورة الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وجودة الانتاج والالتزام بتطبيق اجراءات السلامة البيئية.



محافظ أسيوط يتفقد مصانع أسيوط للأسمدة لمتابعة الاشتراطات البيئية



محافظ أسيوط