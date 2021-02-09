محافظة بورسعيد: صفحة مزيفة على فيس بوك تنشر أخبارا كاذبة عن المحافظة

بورسعيد - محمد عزام

حذرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، من وجود صفحة مزيفة تحت نفس المسمى، وتقوم بنشر أخبار كاذبة وتبث شائعات وتنسبها إلى جهات رسمية، مما يثير البلبلة فى الشارع البورسعيدى.

وقالت المحافظة فى بيانها: "يرجى توخى الحذر وعدم الالتفات لما يتم نشره بتلك الصفحة التى لا تمس لصفحة المحافظة بأى صلة".

وناشدت محافظة بورسعيد، الجميع التأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها والتعامل مع الصفحات والمصادر الرسمية الموثقة حرصاً على تحرى الدقة فى نقل وتداول البيانات.

وأكدت المحافظة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحة المزورة وإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة.

وفى سياق آخر، تابع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، سير العمل فى مشروع الـ9000 - الكراسة الزرقاء، بمدينة بورفؤاد بطريق كلية تربية رياضية، فى 223 عمارة تضم 5267 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مسطح، ومن المقرر بدء تسليم المشروع منتصف العام الحالي.

كان محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعا موسعا لمتابعة موقف وملامح الخطة الاستثمارية المقترحه للعام المالى 2021/2022 ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والأجهزة المعنية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد فى جميع القطاعات.