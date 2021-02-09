قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران الجيش اليمنى فى مأرب

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سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم /الثلاثاء/، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات المخدرة وماس شمالي غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: إن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات الجيش والمقاومة الشعبية إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية، مضيفا أن مدفعية الجيش شنّت قصفا مكثفا استهدف مواقع متفرقة للميليشيات في جبهات المخدرة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفهم.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدّة غارات، تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية في المخدرة ونجد العتق، وأسفرت الغارات أيضا عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.