قبل انطلاق عزل ترامب اليوم.. تعرف على الأطراف الرئيسية فى محاكمة مجلس الشيوخ

كتبت ريم عبد الحميد

مرة أخرى، تتجه أنظار الأمريكيين وملايين حول العالم إلى مجلس الشيوخ الأمريكى لمتابعة أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب التى من المقرر أن تبدأ مساء اليوم الثلاثاء، فى سابقة تاريخية، حيث لم يحدث من قبل أن واجه رئيس أمريكى العزل مرتين، ولا ان واجه رئيس العزل بعد مغادرته منصبه.

ورصدت صحيفة "يو إس إيه توداى" أهم الأطراف الرئيسية التى ستستحوذ على الانتباه مع انطلاق جلسات المحاكمة، والتى يتهم فيها مجلس النواب الرئيس السابق بالتحريض على أحداث اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير.

الإدعاء:

اختارت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تسعى مشرعين للقيام بدو مديرى العزل، والذين تشبه مهمتهم مهمة الدعاء. ويقدم المديرون القضية والمبررات لمساءلة الرئيس للمجلس الشيوخ، وتعد هذه من أخر الفرص المتاح للديمقراطيين لإقناع الجمهوريين بقضيتهم.

وتضم المجموعة أعضاء جدد وأخرون قدامى من ولايات مختلفة لكن جميعا لديهم خلفيات قانونية سيكون لها تأثير مع بدء المحاكمة. وثلاثة منهم مدعون عسكريون أو جنائيون سابقون.

يقود مديرى العزل السيناتور جامى راسكين، وهو الدور الذى قام به النائب أدم شيف فى محاكمة عزل ترامب الأولى.

ويترأس راسكين رئاسة اللجنة الفرعية للحقوق المدنية والحرية المدنية التابعة للجنة المراقبة والإصلاح. وتخرج راسكين من جامعة هارفارد ورس التاريخ الدستورى لأكثر من عقيد نفى الجامعة الأمريكية. وكانت معرفته بالقانون الدستورى أحد أسباب اختياره.

أما باقى فريق مديرى العزل، فيضم كلا من النائبة ديانا ديتيى محامية الحقوق المدنية السابقة، والنائب ديفيد سيسيلين والنائب خواكين كاسترو، والنائب إريك سوالويل والنائب تيد ليو والنائب جو نيجاس والنائبتين ستاسى بلايكيت ومادلين دين.

أما الدفاع عن ترامب فيتولاه فريق مكون من ديفيد كوهين، وهو محامى فى الدفاع الجنائية يعمل فى ألاباما ونيويورك، والمدعى السابق بروس كاسترو. وقبل يوم من بدء المحاكمة دخل إلى الصورة محامى فيلادليفيا مايكل فاين.

وسيترأس محاكمة العزل السيناتور باتريك ليهى، الديمقراطى، وذلك بدلا من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذى ترأس محاكمة عزل ترامب الأولى، إلا أن الدستور ينص على أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة محاكمة الرئيس فى منصبه.