فريق الصحة العالمية بالصين يستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

كتب سمير حسنى

يبدو أن الصين فى طريقها للخروج من مأزق اتهامات ظلت ملاصقة لها على مدار أكثر من عام فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث استبعد فريق الصحة العالمية فى ووهان الصينية خلال مؤتمر صحفى تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين، مشيرا إلى أن الفرضية "الأكثر ترجيحاً" أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.

وقال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019.، ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التى طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشى الفيروس فى المدينة الصينية .

وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.، كانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس، إن فريق خبراء تابع لها يزور الصين ، سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء.