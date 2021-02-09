فاينانشيال تايمز: التراجع الحاد فى الهجرة العالمية يهدد التعافى الاقتصادى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن التراجع الحاد فى الهجرة العالمية يهدد التعافى الاقتصادى، مشيرة إلى أن وباء كورونا أنهى توسعا امتد لعشر سنوات فى تدفق السكان والعمال حول العالم.

ونقلت الصحيفة تحذير خبراء اقتصاد من أن البلدان التى نجت من الوباء بشكل جيد تواجه عائقا اقتصاديا دائما ناجما من الانهيار العالمى فى هجرة العمالة الماهرة، الأمر الذى سيؤدى إلى إعاقة نمو السكان فى سن العمل.

ووفقا لبيان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فإن أزمة وباء كورونا أنهت النمو المطرد على مدار عقد فى تدفق المهاجرين حول العالم.

وعلى الرغم من أن عددا قليلا من الدول قد نشرت أرقام عام 2020 ككل، فإن جان كريستوفر دومون، الذى يقود الأبحاث حول الهجرة فى المنظمة التى يقع مقرها بباريس، يقول إن الانخفاض السنوى فى تدفق المهاجرين إلى الدول الغنية يتراوح من 30 إلى ما يصل إلى 70 و80 بالمئة فى دول مثل استراليا ونيوزيلندا التى أغلقت حدودها بشكل كامل تقريبا.

وقال إنه مع تشديد العديد من الدول الآن الرقابة على الحدود، فإن الهجرة فى عام 2021 ستكون بعيدة عن المعتاد، ويمكن ان تكون مماثلة لعام 2020 ما لم تتحسن الأمور سريعا.

وتشير فاينانشيال تايمز إلى أن المهاجرين يتحملون أعباء هذا، بدءا من العاملين غير القادرين على تولى وظائف وانفصالهم عن أفراد عائلاتهم، إلى الطلاب الذين أجبروا على تأجيل دوريهم ولاجئين عالقين فى المخيمات.

ورجحت الصحيفة أن يكون هناك آثار دائمة على الدول التى اعتمدت فى السنوات الأخيرة على تدفق ثابت من القادمين الجدد لملء الوظائف والحفاظ على النمو فى قوة العمل وتعزيز قطاع التعليم وتعويض العبء المالى لتقدم السكان فى العمر.