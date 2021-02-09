اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:10 م
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غلق 7 محال تجارية للتعدى على حرم الطريق خلال جولة محافظ كفر الشيخ

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:00 م
غلق 7 محال تجارية للتعدى على حرم الطريق خلال جولة محافظ كفر الشيخ جانب من جولة المحافظ
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، شوارع مركز ومدينة الحامول، رافقه في جولته عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن الجولات بمدن المحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة المواطنين.

وخلال الجولة، وجه كفرالشيخ، بغلق وتشميع 7 محال تجارية بشوارع مدينة الحامول، للتعدى على حرم الطريق العام، كما وجه بالاهتمام بالنظافة ورفع الاشغالات، مؤكدا أن الشارع حق للمواطنين، وصاحب المحل هو من بيده قرار غلقه محله، لتعديه على الطرق.

 

 


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