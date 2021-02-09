اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:37 م
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غدا انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب أعمال التجديد

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:58 م
غدا انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب أعمال التجديد صورة أرشيفية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة شرق الإسكندرية، وذلك نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بخط 1500 مم الناقل للمياه بمحطة المعمورة، وذلك بدءا من غدا الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم أنه سوف يتم إعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد.

وكان المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، قد تابع أعمال إحلال وتجديد خط "12" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارىء.


الاسكندرية

مياه الشرب

مياه الاسكندرية

شرق الاسكندرية

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