"صحة دمياط" تشكل لجنة للتحقيق بواقعة تبديل جثتين بمستشفى الصدر

دمياط معتز الشربينى

قال السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من المديرية لبحث واقعة تبديل جثتى مستشفى الصدر بدمياط.

وأضاف السيد عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، إن هذا الخطأ غير مقصود والسبب هو سرعة إجراءات تغسيل وتسليم الجثة لذويها وتم تدارك الأمر سريعا، مشيرا إلى أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق الإداري لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مقصر.

كانت مستشفى الصدر بمحافظة دمياط، قد شهدت أمس واقعة تبديل جثتي متوفيين بفيروس كورونا، حيث فوجئ أهالى أحد المتوفى من أهالى قرية البستان بدمياط، والذى توفى مساء أول أمس، على أثر إصابته بإرتشاح بالرئة وتم تغسيله وتسليمة إلى ذويه، وتم دفنه إلا أن أهلة فوجئوا باتصال من المستشفى فجرا يفيد بأنه تم تبديل الجثة وطالبوا بتسليم الجثة التى تسلموا لذويها واستلام الجثة التى تخصهم.

وكانت مستشفى الصدر بدمياط، قد أصدرت بيانا بشأن واقعة تبديل جثتى متوفين بالمستشفى، بأنه إيماء لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث تبديل للجثث داخل المستشفى، وأن ما حدث هو جود حالتين وفاة بقسم الرعاية المركزة في نفس التوقيت، وفي إطار الحرص علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفي لأهله فقد تم نزول أحد الحالتين المغسلة وتغسيله وتكفينه وفقا لإجراءات مكافحة العدوى، وتم استلامه بالخطأ من طرف أهل المتوفي الذى لم يغسل بعد، وفور اكتشاف الخطأ من قبل طاقم المستشفى تم الاتصال بذوى المتوفي والتنسيق معهم وتم تسليم كل متوفي لأهله دون حدوث أى مشكلات وتم إحالة الواقعة للتحقيق الإداري بالمديرية.